Kiosque360. Alors qu’on s’attendait à ce que les médecins ou les professions libérales en bénéficient les premiers, la couverture des indépendants devrait profiter d’abord aux sages-femmes, aux kinésithérapeutes et aux adouls.

Les premiers bénéficiaires du revenu forfaitaire qui servira de base au prélèvement des cotisations pour profiter d'une couverture AMO et retraite sont connus. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle qu’il s’agira des sages-femmes, des kinésithérapeutes et des adouls. «Leurs cotisations seront fixées sur la base d'un revenu équivalent à 1,75 fois le smig pour les sages-femmes et kinésithérapeutes ayant moins de 5 ans d'exercice et de 2,75 fois le smig pour ceux qui en comptent plus.

Dans le cas des adouls, il est fixé à 1,9 fois le smig», précise le journal. La même source assure que les discussions sont avancées avec le secteur du transport, particulièrement les chauffeurs de taxi. On s’acheminerait vers «un revenu forfaitaire de 1,1 fois le smig pour les chauffeurs de taxi et de 1,5 fois le smig pour les chauffeurs exploitants».



L’Economiste précise que la couverture des indépendants ne prévoit pas d'allocations familiales. Sa gestion sera différente de celle des autres régimes relevant de la CNSS même si elle offre un panier de soins identiques à celui des salariés (hospitalisation, pathologies chroniques ou lourdes, suivi de l’enfant de moins de 12 ans, soins ambulatoires, soins dentaires).



Ainsi, «la référence du remboursement est fixée à 70% de la tarification nationale». De plus, les travailleurs indépendants doivent s'acquitter d'une cotisation de 6,37% du revenu forfaitaire variable selon les catégories pour bénéficier de l’assurance maladie. La cotisation prévue pour la pension de retraite est de 10% du revenu forfaitaire qui dépend là aussi de la catégorie dont relève le professionnel.