La présidence de la commission régionale et/ou provinciale de validation des accords à l’amiable sera désormais attribuée aux chefs des services des vérifications et aux chefs de services d’assiette.

La décision a été actée par une note de service signée par le directeur général des impôts, Omar Faraj, et dont Le360 détient une copie. Objectif: améliorer l’efficacité du contrôle fiscal et fluidifier, notamment à travers l’apurement des dossiers du contrôle sur place par voie d’accords à l’amiable. Il s’agit aussi de permettre aux directeurs régionaux, (inter) préfectoraux ou provinciaux de concentrer leurs efforts sur la réalisation des actions stratégiques et de pilotage.

Il est à noter que cette nouvelle mesure concerne les accords relatifs aux dossiers répondant à l’un des deux critères suivants:

- Les dossiers dont le chiffre d’affaires des exercices non prescrits vérifiés est inférieur à 10 millions de dirhams pour la direction régionale des impôts (DRI) de Casablanca, 8 millions de dirhams pour la DRI de Rabat et 6 millions de dirhams pour les autres directions régionales.



- Les dossiers dont les droits correspondants aux redressements et rappels notifiés en principal à la (première/deuxième) notification sont inférieurs à 1 million de dirhams.