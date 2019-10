© Copyright : DR

C'est finalement le géant américain du bâtiment BL Harbert qui a remporté le marché titanesque du futur consulat US à Casablanca. Valeur de cette transaction: 181 millions de dollars.

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est ainsi que le département d’Etat américain a décidé de confier la réalisation du nouveau consulat des Etats-Unis d'Amérique à Casablanca, au budget astronomique de 181 millions de dollars, à BL Harbert. Il s’agit du même géant du bâtiment auquel on doit la splendide ambassade américaine de la capitale, Rabat.

Selon le bulletin d'information parisien Maghreb Confidentiel, la décision a été actée le 26 septembre dernier. BL Harbert l’a emporté face à d’autres géants de la même taille, à savoir Watts Constructors, Pernix Group, American International Contractor et Caddell Construction Co.

Le consulat coûtera quelque 31 millions de dollars de plus que l’ambassade précitée, livrée, quant à elle, au bout de trois ans. Si le marché supposait des opérateurs ayant déjà réalisé des chantiers de plus de 123 millions de dollars pour le compte de la diplomatie US, et excluant de facto les opérateurs marocains, ceux-ci auront toutefois de beaux lots de consolation, en terme de sous-traitance.

L'Agence d'urbanisation et de développement d'Anfa (AUDA), filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), qui a mobilisé le terrain, figure parmi ces premiers heureux bénéficiaires. Il s’agit de pas moins de 28.000 mètres carrés de terrain qu’elle a cédé à la diplomatie américaine sur le très convoité ancien aéroport d'Anfa, soit la Cité de l’Air, le vaste quartier abritant Casablanca Finance City, à l’ouest de la capitale économique.

Plus chic, plus facile d’accès et résolument plus "american size", le nouvel édifice promet également plus de sécurité, un thème cher à l’administration américaine.

Le cabinet américain d'architectes The Miller Hull Partnership, qui a conçu ce projet, a parcouru le Maroc pour inclure dans ce bâtiment des éléments de design inspirés des traditions architecturales marocaines. Il incorporera des éléments de conception respectueux de l'environnement, incluant des espaces verts, et sera électriquement alimenté à l’énergie solaire.

Les travaux devront démarrer vers la deuxième moitié de l'année 2020. C'est ce qu'a récemment annoncé Jennifer Rasaminana, la consule générale des Etats-Unis, lors d'une réunion avec une quinzaine d’entreprises marocaines souhaitant collaborer avec les entreprises américaines sélectionnées pour construire ce nouveau bâtiment.

"Casablanca continue de se développer en tant que hub de classe mondiale pour les affaires, les médias, le commerce et le tourisme, et notre établissement diplomatique doit également répondre aux critères d’un établissement de classe mondiale", a-t-elle indiqué.