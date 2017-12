© Copyright : DR

Les hausses des produits alimentaires observées par le haut commissariat au Plan entre octobre et novembre concernent principalement les légumes. C'est ce que rapportent les derniers chiffres de l'Indice des prix à la consommation.

Les prix à la consommation durant le mois de novembre ont connu une hausse sensible. Les prix des légumes ont particulièrement pesé sur le portefeuille des ménages par rapport au mois précédent. C’est ce que rapporte le Haut commissariat au Plan dans un communiqué.

Les hausses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2017 concernent principalement les «légumes» avec 5,7%, le «lait, fromage et œufs» avec 2,1%, les «huiles et graisses» avec 1,6% et les «viandes» avec 0,2%. En revanche, les prix ont diminué de 1,9% pour les «fruits» et de 1,8% pour les «poissons et fruits de mer». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les «carburants» avec 1,8%.

Les hausses les plus importantes de l’Indice du Prix à la consommation ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 1,4%, à Béni-Mellal avec 1,1%, à Agadir et Settat avec 0,9%, à Tétouan avec 0,8%, à Marrakech et Dakhla avec 0,7%, à Kénitra avec 0,6% et à Casablanca et Fès avec 0,5%. En revanche, une diminution a été enregistrée à Guelmim avec 0,2%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,3% au cours du mois de novembre 2017, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 1,3% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%.