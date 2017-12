© Copyright : Dr

Kiosque360. Les industriels marocains auraient constaté, durant le mois de novembre, une hausse de leurs ventes, à la fois sur le marché local et sur les marchés étrangers.

Les patrons des entreprises industrielles semblent avoir le moral au beau fixe en cette fin d’année. C’est du moins ce que l’on peut déduire des résultats de la dernière note de conjoncture de Bank Al-Maghrib.

Aujourd’hui le Maroc affirme ainsi, dans son numéro du mardi 27 décembre, que les patrons sondés par la banque centrale rapportent une amélioration de la production industrielle durant le mois de novembre. Et l’ensemble des branches industrielles serait concerné par cette embellie. Dans l’industrie agroalimentaire, 54% des patrons confirment cette hausse de la production. Il en est de même des autres secteurs comme celui du textile et du cuir, ou encore celui des industries chimiques.

Cette hausse de la production s’accompagne d'une hausse des ventes dans toutes les branches d’activité, à l’exception de la chimie et parachimie où l'on note une stagnation. La publication précise que la hausse du niveau des ventes touche à la fois le marché local et les marchés étrangers. Au niveau des branches d’activité, Aujourd’hui le Maroc précise que 58% des opérateurs agroalimentaires et 59% des industriels opérant dans la mécanique et la métallurgie rapportent une reprise de leurs ventes.

Le taux d’utilisation des Capacités (TUC) se serait, pour sa part, établi à 61%, alors que les commandes auraient connu une hausse, avec toutefois un nombre de carnets de commandes inférieur à la normale.

Pour ce qui est des perspectives sur les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une hausse de la production et des ventes. Ce constat est valable pour le secteur du textile et cuir, de la mécanique et métallurgie, ainsi que de l’agro- alimentaire.