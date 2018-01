Mohammed Boussaid, ministre de l'Économie et des Finances.

© Copyright : DR

L’économie marocaine a réalisé un taux de croissance de 4,6% en 2017, contre 1,2% en 2016. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des finances ce vendredi 26 janvier à Rabat, lors de la présentation des résultats macro-économiques de l’année sortante.

L’économie marocaine a réalisé un taux de croissance de 4,6% en 2017, contre 1,2% en 2016 profitant, entre autres, de la bonne tenue du secteur agricole. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des finances ce vendredi, lors de la présentation des résultats macro-économiques de l’année sortante.

Lors de cette présentation, le ministre de l’Économie et des finances a également annoncé que le déficit budgétaire s’est établi à 3,5% en 2017 contre 4,1% une année auparavant. Les finances publiques ont ainsi profité de la hausse des recettes fiscales et la réception de plus de 9 milliards de dirhams de dons des pays du Golfe.

Pour ce qui est de l’endettement, le ministre a évoqué une baisse de 0,2 point de PIB pour s’établir à 64,5%.