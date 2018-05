© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil de la concurrence qui est mis sous parenthèses dispose en réalité de nombreux pouvoirs: indépendance, auto-saisine et enquête. Il est le chasseur de monopoles et de pratiques anticoncurrentielles.

Le Conseil de la concurrence est dans «un état de mort clinique», une quinzaine de demandes de concentration sont dans l’attente. C’est ce que rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal explique que cet organe a été ressuscité en août 2008 avant de retomber depuis octobre 2013 dans un long coma.

Pourtant, comme le rappelle le quotidien, «les monopoles -y compris de l’Etat- les barrières douanières et les conflits d’intérêts dominaient le Maroc d’avant la privatisation des années 1990». Le journal assure même que le passif historique n’a pas été totalement liquidé: «Le boycott de Centrale Danone, de Sidi Ali et d’Afriquia s’apparente à une thérapie contre ce passé lourd et trouble».

Pour éviter cela, le gouvernement El Othmani n’a pas fait en sorte que le président du régulateur –qui est désigné par le Souverain- et ses 12 membres soient installés, et au plus vite, dans leurs postes. Il aurait pu profiter de l’adoption de la loi portant création du Conseil et de celle sur la liberté des prix et de la concurrence.

Il faut l’avouer, le Conseil «a un statut qui favorise la paix sociale», puisqu’il s’agit d’une institution indépendante dont les deux vice-présidents sont des magistrats. L’instance dispose également d’un «pouvoir décisionnel» et veille à garantir «une concurrence libre et loyale ainsi que la transparence et l’équité dans les relations commerciales».



Il est, en plus, doté du droit de regard sur les opérations de concentration et traque les monopoles. D’autant plus qu’il peut être consulté par le gouvernement, les commissions permanentes du Parlement, les chambres de commerce, les collectivités locales et les juridictions sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil a, il faut le noter, la possibilité d’effectuer et de publier des études économiques sectorielles qui serviraient en cas d’enquête. D’ailleurs, le régulateur «peut se saisir d’office» pour mener des investigations.