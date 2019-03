© Copyright : DR

Kiosque360. La première commission d'investissement au titre de l'année 2019 a approuvé des projets pour une enveloppe d'investissement d’environ 23 milliards de dirhams. Ils créeront 4.346 emplois directs et 7.934 indirects.

60% des investissements au Maroc, de l’ordre de 13,85 milliards de dirhams, sont d’origine nationale. Le chiffre a été précisé, mercredi à Rabat, par Hicham Boudraa, DG par intérim de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, lors de la présentation du bilan de la réunion de la commission des investissements qui s’est rassemblée le même jour. «Il est vrai qu’il y a une faible régression par rapport à d’autres investissements, mais il existe des partenariats et des joint-ventures se développent et se mettent en place avec d’autres pays comme Singapour, l'Australie et le Japon. Leur valeur est de 7,12 milliards de dirhams», commente-t-il lors d’un point de presse à l’issue de cette rencontre. Une conférence dont le quotidien Aujourd'hui le Maroc a fait le compte rendu, dans sa livraison du 28 mars.

Au total, cette première commission au titre de l'année 2019 a approuvé l’ensemble des projets soumis et a, selon le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, étudié 28 projets d’investissements. D’un total d’environ 23 milliards de dirhams, ces projets créeront 4.346 emplois directs et 7.934 indirects. Il ressort que l’industrie est le premier pourvoyeur d’emplois. «L’industrie est le seul moyen de créer plus d’emplois abondamment», estime M. Elalamy. Les projets relevant de ce secteur prévoient la création de 1.654 emplois directs, soit plus de 38% des emplois à créer. De son côté, le secteur du tourisme et loisirs occupe la 2ème position avec 1.132 emplois à créer, soit plus de 26% des emplois prévus. Quant au secteur de la santé, il arrive en 3ème position avec 839 emplois à créer, soit plus de 19% des emplois projetés. Les infrastructures ne sont pas en reste, puisqu'elles créeront, aux côtés du transport, 9,13% des emplois prévus.

Selon le ministre, «les infrastructures sont un élément que les investisseurs regardent en priorité, outre la stabilité». Ceux-ci sont également à la recherche d’optimisation et de gain. «Le Maroc est décomplexé par rapport à cela. C’est une terre d’accueil d’investissements compétitifs», commente-t-il. Mieux encore, le secteur transport et infrastructures est, selon la répartition des investissements par secteur validés par cette commission, en 1ère position avec 9,64 milliards de dirhams, soit 42% des investissements projetés.