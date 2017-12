© Copyright : Dr

Kiosque360. Les échanges de marchandises réalisés par le Maroc, en 2016, avec le reste du monde, ont été facturés à hauteur de 58,2% en euro contre 37,8% en dollar, révèle une récente étude de l’Office des changes.

L’euro et le dollar constituent les principales devises de facturation et de règlement dans les échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde. A ce propos, Aujourd’hui Le Maroc, dans sa livraison du 28 décembre, cite une récente étude de l’Office des changes sur la période 2013-2016. Une étude qui confirme la domination de l'euro sur la balance, puisqu’il représente 58,2%.

Cette part est en consolidation par rapport à l’année 2015, fait remarquer le journal qui ajoute que le dollar, pour sa part, couvre le reste des échanges commerciaux avec l’étranger à hauteur de 37,8% en 2016, contre 40,5% en 2015. Notons que les autres devises n’interviennent qu’à hauteur de 4% dans la facturation en 2016, alors que leur part avait été évaluée à 4,3% en 2015. En ce qui concerne la ventilation des flux en termes d’importations et d’exportations, on note que le Maroc a réalisé, en 2016 et toutes devises confondues, des achats de l’ordre de 384,34 milliards de dirhams, contre 349,08 milliards de dirhams une année auparavant.

Ce montant a été facturé à hauteur de 96,6% en euro et en dollar. Mais c’est bien évidemment l’euro qui se taille la part du lion, avec 55%. Selon Aujourd’hui Le Maroc, l’étude révèle que 10 produits, représentant près de 34% dans le total des importations, ont été en grande partie facturés en euro (58,6% pour l’euro et 39,6% pour le dollar). Par ailleurs, les importations réalisées dans les autres monnaies n’ont représenté que 3,4% du total des importations en 2016. Une année auparavant, cette proportion était de 3,7%.

A l’export aussi, l’euro ne cède pas sa place et représente la première devise de facturation avec 64,4% du total des facturations effectuées en 2016, contre 60,2% en 2015, 58,5% en 2014 et 53% en 2013. Soulignons que, l’année passée, 128,55 milliards de dirhams d’exportations ont été réglés en euro, contre 117,09 milliards de dirhams en 2015. Par ailleurs, l’Office des changes fait remarquer que les exportations marocaines se concentrent autour de quatre pays, parmi lesquels la France et l’Espagne. Ces quatre partenaires représentent à eux seuls 49,7% du total des exportations du Maroc.