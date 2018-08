© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré les accords de libre-échange conclus avec plus d’une cinquantaine de pays, le royaume peine encore à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés dans le domaine du commerce extérieur. De quoi le pousser aujourd’hui à revoir sa copie.

Le Maroc a signé nombre d'accords de libre-échange depuis les années 80, sans pour autant réellement atteindre les objectifs escomptés. Ainsi, le royaume continue de traîner une balance commerciale largement déficitaire.

Le sujet fait l’objet de la Une de L’Economiste dans son édition du lundi 27 août, le quotidien expliquant que les pouvoirs publics ont désormais pleinement conscience de la problématique. Ils ont, en effet, fait adopter une nouvelle loi sur le commerce extérieur qui impose, avant la signature de tout accord, que les objectifs économiques, sociaux et politiques soient clairement définis et que les secteurs concernés par ces partenariats soient directement impliqués dans la détermination du cadre des négociations. C’est d’ailleurs à cet effet, comme le rapporte le journal, qu’un décret d’application de cette loi est actuellement en cours d’élaboration. Ce dernier est censé institutionnaliser la Commission nationale des négociations commerciales qui veillera sur cet aspect. Une accélération du processus d’élaboration de ce décret n’est pas à exclure, vu que le sujet est devenu source de préoccupation, notamment au niveau du Parlement où le chef de gouvernement a récemment été interpellé sur le sujet.

En attendant de voir ce qu’il en sera, L’Economiste rappelle que les différents accords de libre-échange signés par le Maroc impliquent pas moins de 55 pays, soit une communauté potentielle de plus d’un milliard de consommateurs. Et pourtant, le royaume n’est pas encore parvenu à dépasser le déficit commercial structurel qu’il a avec plusieurs de ces pays. De même, sa part dans le commerce international est à peine passée de 0,11% à 0,17% durant les dix dernières années, un niveau trop faible comparativement aux ambitions réelles du royaume. Et encore, ce n’est que grâce à la forte montée en puissance des filières des métiers mondiaux, tels que l’automobile et l’aéronautique, que cette amélioration a été possible, plusieurs autres secteurs à potentiel étant toujours à la traîne.