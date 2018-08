© Copyright : DR

Kiosque360. Quels risques l’administration Trump fait prendre à l'économie américaine et pourquoi les experts ne croient pas au scénario positif.

La valeur des actions des plus grandes compagnies américaines pourrait être divisée par deux, estime David Stockman, ancien directeur du bureau du budget du congrès américain sous Reagan. D'après lui, le marché boursier s'effondrera immédiatement après le prochain sursaut des indices boursiers. C'est ce qu'on peut lire dans un article paru ce 22 août sur Sputnik News.



La raison principale de cet effondrement, selon cet expert, est la crise dans le commerce avec la Chine. L'économie des USA n'est pas suffisamment forte pour faire face à ses conséquences, notamment quand on sait que le déficit budgétaire avoisinera 607 milliards de dollars en 2018, et qu'il doublera pratiquement pour atteindre 1.100 milliards de dollars, soit 5,7% du PIB, en 2019, selon les pronostics de Bipartisan Policy Center. Autrement dit, il atteindra le même niveau qu'après la récession des années 1980.

La seule issue est l'accélération de l'élargissement du commerce international, susceptible de conduire à l'ascension de l'économie mondiale. Cependant, les taxes appliquées sur les produits chinois et turcs, entre autres pays, réduiront les échanges de 0,3% dès cette année, affirme Soren Skou, directeur exécutif de Maersk. Dans une interview accordée à l'agence Bloomberg, le dirigeant du plus grand transporteur de fret mondial note que l'effet négatif des taxes d'importation sera dix fois plus important pour Washington que pour ses concurrents.



Le fait est qu’au cours des guerres commerciales actuelles, les pays émergents sont protégés par l'effet de substitution: les voisins de la Chine dans la région Asie-Pacifique rempliront volontiers les rayons des magasins chinois à la place des marchandises américaines.

Pour la Russie, c'est encore plus simple: depuis l'adoption des premières sanctions en 2014, les échanges entre Moscou et Washington se sont réduits jusqu'à la somme dérisoire de 23,1 milliards de dollars. En 2017, selon le service fédéral des douanes russes, le commerce extérieur total du pays a atteint 584 milliards de dollars, dont 357 milliards d'exportations. Alors que les USA dépendent bien plus des importations.

Même les marques américaines traditionnelles comme Nike et Apple fabriquent la majeure partie de leurs produits en Chine. C'est pourquoi elles souffrent quand des barrières douanières sont érigées.