Kiosque360. Les parents ayant des enfants qui étudient à l’étranger ont la possibilité de se porter acquéreurs d'un bien immeuble pour les loger.

Il est possible aux parents d’acheter un logement à l’étranger pour leurs enfants, losque ceux-ci sont étudiants. Dans son édition du jour, L'Economiste rapporte que ce "droit" n’est cependant pas codifié par l’Office des changes. Il est actuellement accordé au cas par cas et relève directement, ajoute le quotidien, du directeur général de l’Office des changes. Autant dire que la dérogation n’est pas automatique.

Quand elle est accordée, l’achat du bien est conditionné par sa vente au terme de l’utilisation, ainsi que par le rapatriement du produit de cession. Mais, selon le journal, certains rechignent à vendre leur bien en prétextant un défaut d’acheteurs ou une décote.

Toujours est-il que les Marocains, relève L’Économiste, sont les premiers acquéreurs de biens immeubles hors UE, avec un total de 3.662 biens.