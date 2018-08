© Copyright : DR

Immobilisé depuis le 9 août à Istanbul, sa réparation devrait durer deux semaines. Cela n’a pas empêché la compagnie marocaine de continuer d’assurer les vols reliant Casablanca à Istanbul.

Rappelez-vous: jeudi 9 août dernier, un Boeing 787-8 dreamliner, propriété de la RAM, est entré en collision avec un Boeing 777 de Turkish Airlines sur la piste de l’aéroport Atatürk d'Istanbul. "L’aile droite de l’avion de la Royal Air Maroc a percuté la queue de l'appareil de la compagnie Turkish Airlines, causant quelques dégâts matériels", avait indiqué la compagnie dans un communiqué diffusé le lendemain de l’incident. Juste après l’incident, les deux appareils, aussi bien le B777 de Turkish Airlines que le Dreamliner de la RAM, ont été remorqués vers Turkish Technic, un centre de maintenance pour les Boeing, notamment pour les besoins de l’enquête ouverte par l'autorité aéroportuaire locale.

Selon nos informations, l’appareil de la RAM ne pourra pas reprendre du service avant l’expiration du délai de 15 jours requis pour réparer les dégâts observés sur son aile droite. Cela n’a pas empêché la compagnie de maintenir ses vols réguliers entre Casablanca et Istanbul. Contrairement aux rumeurs voulant que ce vol a été suspendu, et quelle que soit l’issue de l’enquête menée par les autorités turques, les assurances souscrites pour parer à ce type de sinistres permettent d’assurer la continuité du service via des avions affrétés jusqu’à ce que l’appareil endommagé puisse reprendre son activité en toute sécurité.