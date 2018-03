© Copyright : Dr

Kiosque360. Selon les statistiques de la Trésorerie générale du Royaume, les fonds disponibles sur les comptes des collectivités territoriales, à fin 2017, ont atteint 34,4 milliards de dirhams, dont environ 80% constitués des excédents des exercices antérieures, soit 27,3 milliards de dirhams.

Les comptes des collectivités locales continuent de se consolider, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce 6 mars, précisant qu’à fin 2017, les fonds disponibles ont atteint 34,4 milliards de dirhams. Ces fonds sont constitués, à hauteur de 80%, des excédents des exercices antérieures, soit 27,3 milliards de dirhams dormant sur le compte des collectivités locales. En effet, c’est ce que l’on retient du bulletin des statistiques des finances publié par la Trésorerie générale du Royaume au titre de décembre 2017.



On apprend aussi que la situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage, à fin 2017, un excédent de 4,4 milliards de dirhams, contre 6,9 milliards de dirhams l’année précédente. Selon le quotidien, la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales laisse apparaître, à fin 2017, une croissance de 5% des recettes. De même, le montant généré est de 39 milliards de dirhams et est constitué à 80,4% de recettes fiscales.



Le journal fait aussi remarquer que les ressources transférées se sont établies à 25,3 milliards de dirhams, contre 24,1 milliards de dirhams une année plus tôt. Notons également que les ressources gérées par les collectivités territoriales se sont élevées à 7,5 milliards de dirhmas, enregistrant une progression de 7,3% par rapport à la même période de l’année passée. Ces recettes sont constituées, en grande partie, par la taxe sur les terrains urbains non bâtis, les redevances d’occupation temporaire du domaine public communal, les recettes domaniales, ou encore la taxe sur les opérations de construction.



Soulignons que les recettes non fiscales ont, de leur côté, enregistré une hausse de 5,6% à 7,63 milliards de dirhams. Une augmentation qui s’explique, notamment, par la hausse de 17,7% des fonds de concours et de 11,4% des redevances d’occupation temporaire du domaine public communal. Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que les dépenses globales réalisées par les collectivités locales ont bondi de 13% pour s’établir à 40,4 milliards de dirhams.