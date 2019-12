La période de transition en ce qui concerne la gestion déléguée de la collecte des déchets à Casablanca, qui s’achève à la fin de cette année, est loin d’être reluisante, estime La Vie Eco, qui s’intéresse au sujet dans sa livraison en kiosque ce vendredi. Le journal indique que l’un des problèmes majeurs rencontrés par les délégataires durant cette transition a porté sur la conteneurisation.

Le journal pointe aussi du doigt le fait que les 4.000 bacs de déchets, acquis pour la période de transition par Averda et Derichebourg, ne seront en aucun cas utilisés durant la période de l’exécution effective du contrat de gestion déléguée, qui devrait bientôt débuter et dont la valeur est estimée à 1,07 milliard de DH TTC.

On apprend d’ailleurs que les premiers arrivages de nouveaux équipements commandés par les délégataires ont déjà été réceptionnés. Ce premier lot est essentiellement composé de bacs (25.000 unités) qui seront dotés d’une puce RFID permettant de les localiser et de contrôler à distance les opérations de vidage. Notons que ces bacs seront utilisés avec les nouvelles benne-tasseuses.

On apprend aussi que les deux délégataires ont commandé 374 camions et engins, dont 160 benne-tasseuses, pour un montant total de 819 millions de DH (HT). La Vie Eco explique que c’est la SDL Casa Baida qui contrôle la mise en œuvre du contrat de gestion déléguée, mais qu’à partir de 2020, les opérations de contrôle se feront par le biais d’une plateforme centrale informatisée permettant de monitorer le mouvement et la vitesse des camions de collecte de déchets.

On apprend aussi que les pénalités peuvent atteindre un plafond de 10 millions de DH, soit environ 1% de la valeur annuelle du contrat. La Vie Eco explique que ces pénalités seront comptabilisées de manière automatique grâce à la plateforme informatisée mise en place, et que pour chaque tâche de la collecte non effectuée une pénalité est allouée.