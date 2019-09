© Copyright : DR

CMCP International Paper envisage d'investir une enveloppe annuelle d'environ 100 millions de dirhams (MDH), a indiqué, mercredi à Casablanca, le Directeur Général de la filiale Maroc et région Afrique de l’Ouest de la multinationale, Bertrand Laplaud.

"CMCP International Paper s’adapte à l’évolution du marché marocain, en apportant des solutions adéquates, adaptées aux problématiques d’hygiène et présentant toutes les garanties de respect et de protection de l’environnement pour une offre globale et intégrée’’, a-t-il souligné lors d'un point de presse à l'occasion du 70ème anniversaire de la compagnie.

Laplaud a relevé que la dynamique d’investissement du groupe est tributaire de la croissance de l'économie nationale, notant qu'outre l’investissement de capacité, la compagnie se focalise sur sa "capabilité" en introduisant de nouvelles technologies tels que le "High Quality Printing", une solution d'impression de haute définition.

Et de mettre l'accent sur la Responsabilité sociétale de l'entreprise, soucieuse des enjeux environnementaux dont l'utilisation du plastic, faisant observer la prise en compte de la législation y afférente.

Il a également mis en avant les efforts consentis pour la formation du personnel ainsi que l’intérêt que porte l'entreprise aux communautés proches de ses implantations, rappelant les actions entamées en faveur de deux écoles à Agadir et à Tanger pour faire bénéficier les élèves de meilleures conditions de scolarité.

Le Groupe est également un acteur en permanente adaptation en termes de techniques de production et de mise à niveau de ses modes et approches de production. Cette double performance se traduit, de manière permanente, par l’acquisition et la mise en place de machines à la pointe des technologies et au top standard international qualité.

Outre ses performances sur le plan national, le groupe s'est distingué sur le marché de l’export avec une capacité de production avant-gardiste, des délais de livraison optimums par toutes les saisons et la qualité de ses différents produits. Grâce à son envergure mondiale, le Groupe dessert les marchés du Canada, de la Russie et plusieurs pays du continent africain.

Au plan de la protection de l’environnement, le Groupe est fermement engagé en faveur de l’écologie, en veillant à prendre plusieurs initiatives visant, notamment, à limiter l’impact des rejets en milieu naturel, tout en contribuant à l’économie des ressources en eau. A cet effet, les emballages en carton ondulé sont fabriqués à partir de la fibre de bois, ce qui atténue considérablement les problèmes de santé et les risques de contamination.

Investisseur de premier plan, avec un montant global de 700 MDH ces 5 dernières années, le Groupe innove constamment en termes de production et de technologies mises en œuvre dans ses 3 caisseries de production (Tanger, Casablanca et Agadir) d’une capacité globale de 250.000 tonnes, ses 8 unités de montage de plateaux réparties sur l’ensemble du territoire national et sa papeterie située à Kénitra.

Acquis par International Paper en 2007, l'entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dirhams et compte 1.350 employés, répartis sur 11 unités de production (tous secteurs) disséminées dans toutes les régions du Royaume.