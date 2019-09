© Copyright : DR

A compter du 12 septembre prochain, CMA CGM ajoute l’escale de Dakhla à son service Morocco Shuttle, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux clients du groupe dans le Sud du Maroc.

Le renforcement de cette desserte permettra notamment de servir les exportations des produits de la mer et de faciliter les importations directes sur la région, explique le transporteur maritime dans un communiqué.

Les clients du groupe bénéficieront ainsi d’un service rapide et compétitif vers le reste du Maroc et, à travers les ports de Tanger Med et d’Algésiras, d’un accès au réseau mondial de 420 ports où escale le Groupe CMA CGM, poursuit la même source.

Le Morocco Shuttle bénéficiera également de l’entrée en service du CMA CGM Agadir, navire de 1.120 EVP battant pavillon marocain. Troisième navire du groupe immatriculé au Maroc, le CMA CGM Agadir est le sister ship du CMA CGM TANGER, opérationnel depuis le 28 novembre 2018.