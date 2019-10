© Copyright : DR

Kiosque360. La clôture de compte est la première source de litige entre les banques et leur clients. A l'origine des désaccords, des incompréhensions et des systèmes d'information peu agiles.

Introduction de nouvelles clauses minimales dans la gestion des clients des banques. Dans son édition du jour, L’Economiste explique que chaque banque devra adapter la convention en fonction du profil des clients et de leur équipement. Le journal rapporte que, «dans la majorité des cas, le client ne prête pas attention aux termes du contrat et ne le lit pas avant de signer. Ce n’est que lorsqu'un problème survient qu’il consulte la convention de compte. Or, toutes les banques ne la fournissent pas automatiquement». Le quotidien précise que le client n'aura donc pas de réponse sur certains sujets en consultant un contrat standard, étant donné que la convention est personnalisée.

Selon L’Economiste, la première source de litige entre les banques et leur clientèle est la clôture de compte. L’opération est gratuite. «La banque devra transmettre gratuitement au client ou à sa nouvelle banque, s'il lui a donné l'autorisation d'effectuer les démarches de changement d'établissement, un récapitulatif des opérations automatiques habituelles inscrites au compte au cours des six derniers mois dans les 30 jours ouvrés qui suivent la demande de clôture de compte», écrit le journal qui précise que le même délai est nécessaire pour que la banque clôture le compte. Le délai, comme le soutient la même source, pour un compte débiteur sur lequel il n'y a plus de mouvement, est d’un an. Le client doit être avisé par lettre recommandée. Enfin, théoriquement. Car, en pratique, c’est une autre histoire. Selon L’Economiste, «les systèmes d'information ne sont pas assez agiles pour gérer efficacement certains cas». A tel point que de nombreuses personnes se voient réclamer, des années après la clôture de leurs comptes, le règlement des frais. «La fermeture d'un compte débiteur qui n'est plus alimenté pendant un an est aussi très peu respectée».

l’autre source de litige banque/client est la gestion des moyens de paiement. «Pour l'ensemble des plaintes qui atterrissent à la Banque centrale, celle-ci donne raison aux plaignants dans 7 cas sur 10».