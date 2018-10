© Copyright : DR

Kiosque360. Les grandes lignes de la récente enquête de Bank Al-Maghrib sur le climat des affaires montrent que les patrons, dans l’industrie notamment, ont le moral au plus bas, et attendent des mesures fortes de la part des pouvoirs publics.

Dans sa livraison de ce mercredi 31 octobre, L’Economiste s’intéresse à la situation actuelle du climat des affaires au Maroc. Revenant sur les grandes lignes de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur le sujet, le journal fait remarquer que l’appréciation des industriels s’est effritée au fil des mois avec un solde d’opinions négatif de 30% au 3e trimestre.

L’enquête confirme la dégradation de la conjoncture dans le secteur de l’industrie. Notons que les dépenses d’investissement dans ce secteur ont enregistré une stagnation au 3e trimestre pour la moitié des chefs d’entreprise sondés. De même, les prévisions des patrons pour le dernier trimestre de l’année ne sont pas du tout optimistes. En effet, 3 patrons sur 4 prévoient une stagnation ou une baisse de leurs investissements.

Selon L’Economiste, la politique monétaire accommodante de la Banque centrale et les mesures des dernières lois de finances en vue de rétablir la confiance des dirigeants d’entreprises et les inciter à relancer l’investissement n’ont pas eu les effets escomptés. Le journal affirme aussi que l’exécutif entend avoir plus de succès en s’attaquant, entre autres, au problème de la TVA.

Ainsi, pas moins de 9,3 milliards de DH iront aux entreprises pour soulager leurs trésoreries. De même, l’amélioration des délais de paiement constitue une priorité pour la gouvernement. Pour L’Economiste, le retour à des pratiques vertueuses dans le public comme dans le privé pourrait huiler la machine économique.