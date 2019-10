© Copyright : DR

Kiosque360. Le CNEA poursuit ses efforts en vue d’améliorer davantage le climat des affaires. Afin d’aller encore plus loin, le comité se fixe plusieurs priorités pour 2020. Les détails.

Le Maroc ne cesse d’améliorer son score d’année en année dans le Doing Business de la Banque Mondiale. Le classement de cette année, rendu public la semaine dernière, montre que le royaume a gagné 7 places par rapport à l’année dernière pour se positionner à la 53e position. Et l’objectif des autorités pour 2020 est d’intégrer le top 50 du Doing Business.

Pour ce faire, le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) met d’ores et déjà les bouchées doubles. Les Inspirations Eco, qui évoque le sujet dans sa livraison du jour, rapporte ainsi que le CNEA entend mettre en œuvre un nouveau calendrier législatif pour l’année prochaine. Le journal indique que ce comité, qui regroupe en son sein les départements ministériels, les représentants du secteur privé et d’autres partenaires concernés, devra élaborer une liste des priorités durant l’année 2020.

On apprend que l’évaluation de l’application de la loi relative aux sûretés mobilières et la mise en place du registre national des nantissements sont aussi dans le viseur du CNEA. Il est également question de poursuivre les efforts en matière de simplification et de dématérialisation des procédures administratives et de création de guichets uniques.

Le quotidien précise que pour le CNEA, les priorités sont l’emploi et le capital, la compétitivité des entreprises et leur rapport avec l’administration ainsi que les taxes et les marchés publics. Notons que la protection des investisseurs minoritaires est aussi une priorité. Sur ce point, il s’agit de poursuivre le recadrage des normes portant sur la gestion des PME avec le souci de s’aligner sur les standards internationaux.