Kiosque360. Le projet d’aménagement du Nœud «A», qui comprend une dizaine de ponts devant le siège de l’OCP, sera bientôt prêt. Il fluidifiera l’accès vers El Jadida, les facultés, Sidi Maârouf, Rabat et Casa-Anfa.

L’achèvement du projet d’aménagement du Nœud «A» est imminent, révèle L’Economiste dans son édition du jour. Le journal annonce, en effet, la proche livraison de cet échangeur, composé d’une dizaine de ponts. Situé à l'accès Sud (devant le siège de l’OCP), il permettra de réguler l’important trafic sur la route d’El Jadida, des Facultés, de Sidi Maârouf et du pôle Casa-Anfa. Sans oublier le réaménagement du carrefour des préfectures, l'intersection de la RN1 et du boulevard des préfectures (Technopark, route d’El Jadida), la trémie et le pont au niveau du carrefour Al Qods.

Le quotidien rappelle que les travaux (routes, trémies et giratoires) mobiliseront un investissement global avoisinant les 700 millions de dirhams.

Il faut dire que les prévisions pour cet échangeur sont importantes puisque, en 2025, le trafic devrait atteindre, aux heures de pointe, quelque 18.800 véhicules particuliers (UVP). Le développement de la ville nouvelle «Casanfa», l’élargissement de l’autoroute urbaine à 2x3 voies, ainsi que l’entrée en service du pont à haubans de Sidi Maârouf sont pris en considération pour l’organisation du trafic.

C’est une bonne nouvelle pour les Casablancais. «Avant fin 2018, la ville verra donc ses principaux accès totalement reconfigurés, et ce pour un budget global estimé à plus de 1 milliard de dirhams (dont 700 millions de dirhams consacrés au Nœud «A» et 422 millions de dirhams pour le pont à haubans)», fait savoir L’Economiste qui précise que c’est le groupe SGTM qui mène ce chantier, sous la supervision de Casa Transports, maître d’ouvrage délégué. Le journal rappelle, à ce titre, que Casa Transports agit comme maître d’ouvrage délégué de nombreux projets comme pour la trémie au carrefour Sidi Abderrahman ou encore celle des croisements de la route de Rabat avec le boulevard Ali Yata et la future ligne T2 du tramway de Casablanca.