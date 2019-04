© Copyright : DR

Kiosque360. La revalorisation des pensions de 1,5% entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2019. Une décision qui vient de confirmer la pérennité du régime.

La Caisse interprofessionnelle marocaine (CIMR) a affiché une bonne santé financière en 2018. Les résultats financiers ainsi que le bilan actuariel confirment de nouveau la pérennité du régime. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, daté du 22 avril.

La CIMR a par ailleurs fait une annonce importante, à savoir la revalorisation des pensions de 1,5%, une mesure qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2019. Au 31 décembre 2018, la Caisse a dégagé un excédent d’exploitation de 5,7 milliards de dirhams, en progression de 11% par comparaison à l’année 2017. La Caisse a enregistré un solde de provisions techniques de 56,03 milliards de dirhams, en hausse de 11,4%. A fin 2018, les produits du patrimoine et plus-values, nets des charges, des pertes et des dotations et reprises sur provisions pour dépréciation de titres, se sont élevés à 3,04 milliards de dirhams contre 2,87 milliards de dirhams en 2017, enregistrant une hausse de 6%. Elle a réalisé 3 milliards de dirhams de produits financiers contre 2,8 milliards en 2017, soit une amélioration de 6%. Ce qui porte la valeur globale du portefeuille de la CMIR à plus de 63,21 milliards de dirhams en valeur marché.

Par ailleurs, il y a lieu de relever 3.038 nouveaux adhérents au profit de 7.890 affiliés en 2018. Le nombre des affiliés a ainsi progressé de 4,1%, atteignant un effectif global de 667.794 répartis entre actifs cotisants au nombre de 360.069 et ayants droit au nombre de 307.725. Le nombre d’actifs cotisants a progressé de 3,3% par rapport à 2017. Cette évolution dépasse largement l’hypothèse retenue pour l’élaboration du bilan actuariel annuel, qui fixe l’évolution annuelle du nombre d’actifs sur le long terme à 0,5% pour assurer le maintien de l’équilibre du régime.

En 2018, la Caisse comptait 6.600 entreprises adhérentes, 667.794 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 174.566 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’est élevé à 28.951 MDH et le total des pensions à 4,11 milliards de dirhams.