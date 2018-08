© Copyright : DR

Kiosque360. La consommation de ciment est en hausse de 13,02% à fin juin, comme le dévoile le ministère de l’Habitat dans son bilan mensuel. En revanche, les ventes sont en baisse de 2,88% au premier semestre de l’année, avec 7 régions impactées. Les détails.

13,02%, c’est la hausse de la consommation de ciment, comme le révèle le ministère de l’Habitat dans son bilan mensuel. Concrètement, un stock de 815.842 tonnes a été écoulé sur le marché contre 72.846 tonnes vendues au même mois de l’année précédente, comme le rapporte le journal Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 16 août. Le quotidien rappelle que c’est une première depuis la baisse fulgurante enregistrée en mars dernier avec un repli de 15,11%. Mais tout n’est pas rose. La vente de ciment est en baisse: -2,88% au premier semestre de l’année, soit 6,57 millions de tonnes de ciment sur les six premiers mois contre 6,77 millions de tonnes au même semestre de l’année passée.



Cette baisse a touché 7 régions, tout particulièrement celle de Fès-Meknès et de Beni Mellal-Khénifra avec, respectivement, -15,6% et -11,3% au premier semestre de l’année. A Casablanca, le repli est de 6,3% avec 1,40 million de tonnes vendues contre 1,5 million de tonnes une année auparavant. Les autres régions? Dans l’Oriental, le volume des ventes chute de 6,2%, à Rabat-Salé-Kénitra de 5,2% et à Tanger-Tétouan de 1,5%.



Côté hausse, le secteur de la région Dakhla-Oued Eddahab a écoulé au premier semestre pas moins de 50.699 tonnes, soit un volume en hausse de 14,6% par rapport à la même période un an auparavant. La plus forte variation des ventes du semestre a, quant à elle, été enregistrée au niveau du Drâa- Tafilalet avec une consommation de l’ordre de 228.968 tonnes, en progression de 15,1% par rapport aux six premiers mois de l’année précédente, comme l’indique le journal. Quant à Marrakech-Safi, les ventes ont augmenté de 10,7% atteignant 924.999 tonnes à fin juin.