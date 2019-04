© Copyright : Le360

Nouvelle flambée des prix des cigarettes au Maroc. L’Administration des douanes et des impôts indirects a publié, le 29 mars, une circulaire (n° 5920/24) qui apporte des modifications à la liste des prix de vente au public des tabacs manufacturés, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans sa livraison du 3 avril.

Ladite circulaire comporte 4 annexes: la liste des prix de vente au public de nouvelles marques homologuées des tabacs manufacturés; la liste des augmentations des prix de vente au public de certaines marques de tabacs manufacturés déjà homologuées; la liste de changement de dénomination de certaines marques et, enfin, la liste des produits des tabacs manufacturés supprimés de la liste des prix de vente des produits des tabacs manufacturés.

Ainsi, certains paquets de cigarettes ont vu leur prix augmenter. Les principales marques concernées par cette hausse sont Maghreb, Camel, Davidoff, Marlboro et Winston. Pour les cigarettes brunes, le prix du paquet de la marque Maghreb a augmenté de 1 dirhams en passant de 18 dirhams (prix fixé au 1er janvier 2019) à 19 dirhams (nouveau prix depuis le 1er avril). Pour les autres marques, les fumeurs de cigarettes Marlboro R3 Mix devront désormais payer 37 dirhams au lieu de 35. Il en va de même pour les paquets de Winston Blue, Red dont le prix du paquet a augmenté de 2 dirhams en passant de 32 dirhams à 34 dirhams. Les fumeurs de Camel payeront plus cher leur paquet de cigarette. Le prix du paquet de Camel Double a été fixé à 35 dirhams au lieu de 32 dirhams; il est de 33 dirhams au lieu de 32 pour le paquet de Camel filters et 33 dirhams contre 32 pour le paquet de Camel Lights.

Il faut noter que les plus fortes hausses ont été enregistrées du côté de la marque Davidoff. Ainsi, le prix du paquet de Davidoff Boudoir Menthol a augmenté de 5 dirhams en passant de 35 dirhams à 40 dirhams. Il en va de même pour les paquets Davidoff Rose Super Slims (35 à 40 dirhams), Davidoff Super Slims FF (35 à 40 dirhams), Davidoff violet Super Slims (35 à 40 dirhams). A noter que Davidoff lights a changé de dénomination et devient désormais Davidoff Gold, vendu au prix de 40 dirhams.