Kiosque360. Les Assises de l’emploi et de la formation s’approchent à grandes enjambées et toutes les parties prenantes se mobilisent d’ores et déjà pour assurer leur réussite. Cette rencontre devrait aboutir à une nouvelle recette pour lutter contre le chômage des jeunes.

Assises de la fiscalité, assises du commerce, assises de l’emploi… 2019 est une année bien chargée en événements d’envergure, fait remarquer La Vie Éco dans sa livraison en kiosque cette semaine. Pour l’hebdomadaire, l’année en cours est une année de réflexion autour des remèdes aux grands maux dont souffre le Maroc. Parmi eux, le chômage des jeunes. Face à l’incapacité des gouvernements successifs à résorber cette problématique, qui constitue une bombe à retardement, le Cabinet royal prend les choses en main, avec l'organisation d'une rencontre nationale de l’emploi et de la formation, évoquée dans le discours royal du 20 août 2018 à l’occasion du 65ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple.

Le journal explique que l’idée est de réunir toutes les parties prenantes dans l’emploi et la formation en vue de réfléchir à la problématique et d'arrêter des mesures concrètes. Et c’est au cours de cette année que devraient se tenir ces Assises de l’emploi. Toutes les parties prenantes sont d’ores et déjà mobilisées pour préparer cet événement.

La Vie Éco révèle notamment que des rencontres régionales ont été organisées pour approfondir la réflexion sur les leviers territoriaux mobilisables au service de la promotion de l’emploi et la formation, et mettre en exergue les atouts et les potentialités des régions en matière de développement. On apprend aussi que les régions devront présenter leurs propositions aux Assises nationales de l’emploi et de la formation et que les walis auront aussi un rôle considérable à jouer dans le renforcement des régions en matière de gestion et de promotion de l’emploi. De son côté, la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) a déjà mis en place une feuille de route de la territorialisation de la politique de l’emploi.

La Vie Éco révèle d’ailleurs que Khalid Safir, le patron de cette direction, envisage la création de structures de coordination aux pouvoirs élargis et déconcentrés auprès des walis et des présidents de région. Autre chose, le ministère de l’Intérieur prévoit d’encourager la contractualisation entre l’Etat et les régions, en considérant la région comme un espace de convergence des politiques sectorielles de développement permettant de créer l’emploi.

Les Centres régionaux d’investissement (CRI) seront aussi mis à contribution et des fonds régionaux de promotion de l’emploi vont être mis en place pour financer des actions à caractère local. De même, des écosystèmes dédiés à l’entrepreneuriat devront être créés en vue d’accompagner les créateurs de TPE et financer, via les fonds de l’INDH, des initiatives lancées dans le sillage de programmes régionaux des chaînes de valeur à fort potentiel, souligne le journal.

Les propositions qui seront présentées lors de ces Assises s’articuleront autour de cinq axes. Pour la CGEM, ces Assises, qui permettront de mettre ensemble toutes les parties prenantes à cette question, constituent déjà un pas en avant, indique La Vie Éco.