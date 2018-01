© Copyright : DR

L’hôpital militaire de campagne, déployé par les Forces armées royales dans la commune Lalla Aziza (province de Chichaoua) en application des hautes instructions du roi Mohammed VI, a prodigué jusqu’à présent quelque 3.528 consultations et 4.063 interventions médicales.

Cette structure sanitaire de proximité, déployée depuis le 13 janvier courant, a aussi permis de prescrire 3.249 ordonnances médicales et de réaliser 12 opérations d’extraction de la cataracte au profit de personnes âgées.

Dans une déclaration, le colonel Nourreddine Baba, médecin-chef de l’hôpital militaire de campagne Lalla Aziza, a indiqué que cette structure sanitaire avait été déployée en application des hautes instructions royales pour renforcer l’assistance médicale apportée aux populations des zones montagneuses durant cette période de l’année, marquée par une baisse tangible des températures, indiquant que l’hôpital compte un staff de 180 personnes, dont 80 éléments médicaux et paramédicaux et 80 autres s’occupant de la logistique et du soutien.

Cette structure sanitaire présente des services dans plusieurs spécialités, dont la médecine des urgences, la médecine générale, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie, la médecine dentaire, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie et la chirurgie, outre une unité de radiologie et une autre pour les analyses médicales et une pharmacie dotée de lots de médicaments variés, a-t-il ajouté.

Désenclavement de 120 douars issus de 10 communes rurales

Le colonel Nourreddine Baba a fait savoir que les maladies de la cataracte, les calculs urinaires, les hernies musculaires et les maladies infectieuses sont les pathologies les plus répandues dans ces zones.

Il a par ailleurs indiqué que cet hôpital militaire de campagne offre aussi de l’assistance sociale à travers la remise de chaises roulantes et de prothèses aux personnes en situation de handicap, relevant que le déploiement de cet hôpital dans cette région vise à faciliter l’accès aux soins aux habitants de ces zones montagneuses et le désenclavement de 120 douars issus de 10 communes rurales, dont les habitants trouvent des difficultés à se déplacer aux centres de santé et hôpitaux des villes voisines.

En application des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, les Forces armées royales ont procédé au déploiement de deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne respectivement à la commune rurale de Lalla Aziza dans la province de Chichaoua et à la commune rurale de M’semrir dans la province de Tinghir.

Cette opération, qui s'inscrit en parallèle des autres actions ordonnées par le souverain, vise à renforcer l’aide et l’assistance apportées aux habitants de ces régions pour faire face à la chute importante des températures que connaissent plusieurs régions du royaume.

Les hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne pluridisciplinaires qui sont déployés dans ces deux communes sont dotés de moyens permettant de réaliser des prestations médicales dans plusieurs spécialités.