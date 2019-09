© Copyright : DR

Kiosque360. La balance des paiements et la position globale du Maroc se soldent à 34,2 milliards de dirhams en 2018, marquant une hausse de 31%. Une évolution principalement due à l’accroissement des titres de participation.

Les investissements directs étrangers au Maroc sont en hausse. C’est ce que dévoile l’Office des changes dans son rapport annuel sur la balance des paiements et la position globale du Maroc, précisant qu’elles se soldent à 34,2 milliards de dirhams en 2018 contre 26 milliards de dirhams en 2017, soit une hausse de 31,3% (à savoir +8,1 milliards de dirhams). Cette évolution est due principalement à l’accroissement des titres de participation de 69,1%, explique le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 5 septembre.

Dans le même sens, ce résultat est marqué par la baisse des instruments de dette de 17,6%. Par ailleurs, les bénéfices réinvestis ont eux aussi diminué de 30,2%. Pour leur part, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) en 2018 s’établissent à 6,3 milliards de dirhams contre 9,9 milliards de dirhams une année auparavant, soit une baisse de 36,8%. Il en ressort également que le recours de l’économie marocaine à l’endettement extérieur (public et privé) recule de 79,9% (5,7 milliards de dirhams en 2018 contre 28,8 milliards de dirhams en 2017).

Globalement, le solde du compte financier atteint -47,7 milliards de dirhams en 2018 contre -28,2 milliards de dirhams en 2017. «Ce résultat est dû principalement à la baisse du solde des investissements directs et du solde des autres investissements, malgré la hausse du solde des investissements de portefeuille», précise l’Office des changes, ajoutant qu’en termes de flux, les engagements de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde se chiffrent à 42,1 milliards de dirhams contre 44,3 milliards de dirhams en 2017, enregistrant une baisse de 2,2 milliards de dirhams. Autre observation au niveau du compte financier: le solde des crédits commerciaux et avances enregistre une diminution de 9,3 milliards de dirhams, atteignant -8,4 milliards de dirhams en 2018.

Du côté de la position extérieure du Maroc, celle-ci dégage une situation nette débitrice au titre de l’année 2018. Reflétant la situation du patrimoine financier de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, la position globale du Maroc fait ressortir un solde net débiteur de 735,9 milliards de dirhams contre -703,4 milliards de dirhams à fin décembre 2017. L’Office explique que cette évolution est due à la fois à la hausse des encours des engagements financiers de 18,6 milliards de dirhams, et du fléchissement des avoirs financiers de 13,9 milliards de dirhams.