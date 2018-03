© Copyright : DR

Kiosque360. La course a déjà démarré. Les prétendants à la présidence de la CGEM ont commencé à déposer leur candidature. Le duo retenu sera connu le 22 mai.

Qui remplacera Meriem Bensaleh-Chaqroun à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc? La réponse à cette question sera connue d’ici le mois de mai. En attendant, la fièvre électorale a commencé. Après le lancement de l’appel à candidature le 12 mars, deux candidatures communes ont été déposées et attendent leur validation par le Comité de suivi électoral du patronat, nous apprend L’Economiste dans son édition de ce 21 mars.

Le quotidien indique que les dossiers reçus par le comité concernent Hakim Marrakchi, en tête de liste, et Abdelilah Hifdi, actuel président du groupe CGEM à la Chambre des conseillers et président de la Fédération nationale du transport, pour le poste de vice-président. On apprend aussi qu’un autre duo a annoncé sa candidature. Il s’agit de Hammad Kassal pour la présidence et d’Omar Chaabi pour la vice-présidence. L’Economiste indique que d’autres candidatures pourraient être annoncées prochainement, sachant que les prétendants ont jusqu’au 13 avril à midi pour déposer leur dossier de candidature.

Soulignons que c’est le 22 mai que celui ou celle qui succédera à Meriem Bensalah-Chaqroun sera connu (e). L’Economiste rappelle que l’enjeu est de taille, dans la mesure où le poste de patron des patrons est très stratégique et que le candidat retenu à ce poste devra être un fin négociateur, doublé d’un diplomate, pour mieux répondre aux défis actuels et futurs de l’entreprise marocaine dans les contextes national, continental et même international. Le futur président ou la future présidente de la CGEM aura beaucoup de dossiers à gérer, tels que l’amélioration du climat, le remboursement de la TVA, l’accompagnement du Maroc dans sa politique africaine.