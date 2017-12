© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle instance qui veillera au bon déroulement de la stratégie digitale a tenu son premier Conseil d’administration. Quelle sera sa mission?

Le Maroc concrétise l’un des objectifs urgents de la digitalisation, objectifs fixés à l’horizon 2020. C'est donc un pas important qui vient d’être franchi dans l'activation de ce process qui a connu de longues années de stagnation, annonce Aujourd’hui Le Maroc, dans son édition du 25 décembre. Le quotidien explique que l’Agence de développement numérique, instance qui veillera au bon déroulement de la stratégie digitale, est officiellement en marche.

Le premier Conseil d’administration de cette agence s’est tenu vendredi 22 décembre, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani. Ce dernier a mis l’accent sur le rôle prépondérant que joue l’économie numérique, ainsi que sa contribution dans la promotion des services publics. L’Agence vient en effet insuffler un nouvel élan à l’économie numérique, important vecteur de création d’emploi.

L’agence a pour mission d’accélérer la transformation numérique de l’économie nationale. Elle se chargera de mettre en place des approches intégrées dans le domaine du développement numérique au Maroc, des stratégies de l’Etat en la matière et de la promouvoir de la diffusion d’outils numériques. L’agence contribuera également à améliorer l’écosystème national et renforcera le positionnement du Maroc en tant que hub régional. L’agence sera dotée de plus de pouvoir et garantira davantage d’homogénéité à des projets de nouvelle technologie. Elle assurera le développement des investissements et encouragera l’activité entrepreneuriale dans le domaine de l’économie numérique.