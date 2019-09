© Copyright : DR

Le groupe Caisse de dépôt et gestion revient dans les détails sur son projet de cession de la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) et explique son bien-fondé.

Nous vous en parlions hier: le groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) s’apprête à déléguer la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR). Certaines analyses parlent d’une opération d’externalisation, et expliquent cette démarche par les critiques sévères adressés à la CDG, notamment par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps), qui lui aurait reproché son manque de transparence et une mauvaise gestion des fonds.

Pour le groupe CDG, il n’en est rien, et les raisons de cette initiative sont ailleurs. «Le projet de délégation de la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le RCAR est une étape clé dans la stratégie que mène le Groupe pour la diversification et la dynamisation d’une partie des actifs du RCAR, conformément aux décisions des instances de gouvernance compétentes de ce dernier», lit-on dans communiqué.

CDG Prévoyance (en charge de la gestion du RCAR) a bien lancé un appel d'offres public pour la délégation de la gestion d'une partie du portefeuille financier du RCAR à des sociétés de gestion d'OPCVM pour la création et la gestion de fonds dédiés au RCAR, confirme le groupe. Il ne s’agit cependant pas d’une externalisation. La gestion des fonds de retraite demeure «sous la responsabilité de CDG Prévoyance, sous tous aspects techniques, administratifs et financiers», précise le groupe.

La CDG écarte par la même occasion tout soupçon de mauvaise gestion. «Cette ouverture ne remet nullement en question la qualité de la gestion actuelle par CDG Capital, qui a affiché une performance moyenne nette de 7,4 % sur les 5 dernières années, soit l’une des meilleures et plus durables de la place financière marocaine», se défend le groupe.

Ce dernier appuie son argumentaire par le maintien régulier de la meilleure note (Excellent) qu’accorde l’organisme international de notation Fitch Ratings, à CDG Capital Gestion.