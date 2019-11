© Copyright : DR

Kiosque360. Les professionnels de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses explorent les opportunités du marché ukrainien.

La Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) explore le marché ukrainien. Les Inspirations Eco nous apprend, en effet, dans sa livraison du jour, que la fédération a reçu à Casablanca, la semaine passée, l’Association ukrainienne des céréales. L’objectif est de se rapprocher pour muscler la sécurité de l’approvisionnement du royaume. «Cette démarche que nous entamons avec l’Ukraine vise à établir des contacts directs avec les producteurs de ce pays, ce qui pourrait permettre de bénéficier de prix plus concurrentiels et de sécuriser davantage nos approvisionnements», explique le président de la FNCL, Jamal M’hamdi.

Le journal précise ainsi que ce rapprochement avec les producteurs permettra de supprimer la relation triangulaire en vigueur actuellement, notamment en évitant de traiter avec de grosses multinationales installées en Suisse et en Turquie et travaillant comme des intermédiaires sur ce marché où elles touchent d’importantes commissions qui renchérissent les prix.

Pour le journal, ce rapprochement peut également permettre de mieux connaître les besoins et capacités réels des uns et des autres, de sorte à faciliter la conclusion de partenariats à long terme. «Plusieurs compagnies ukrainiennes aimeraient exporter vers le Maroc. Et majoritairement, elle ne demandent pas mieux que le contact direct avec les acheteurs parce que, contrairement aux marchés structurés dotés de bourses de matières premières où se fixent les prix de l’offre et de la demande, l’Ukraine est un marché libre où les prix appliqués aux fournisseurs peuvent connaître un large écart», assure Nickolay Gorbachov, président de l’association ukrainienne des céréales.