Le Maroc vient être élu rapporteur pour la région Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA) au sein du Centre onusien des Nations-Unies pour la facilitation des procédures commerciales et le commerce électronique (CEFACT-ONU)

C’est l’une des résolutions de la 25ème assemblée plénière de l’organisation onusienne. Le mandat du Maroc sera assuré par Jalal Benhayoun, directeur général de Portnet S.A. et vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE).

Jalal Benhayoun a initié et dirige au sein dudit centre l'édition d'une nouvelle recommandation portant sur les principes fondamentaux de l'exploitation des systèmes de guichet unique de commerce.

Le CEFACT-ONU est un organe intergouvernemental subsidiaire de la commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE), qui sert de centre de coordination au sein du conseil économique et social des Nations Unies pour les recommandations en matière de facilitation du commerce et normes commerciales électroniques.



Cet organisme encourage une étroite collaboration entre les gouvernements et les entreprises afin d'assurer l'interopérabilité des échanges d'information entre les secteurs public et privé. Il a développé plusieurs normes et recommandations et bonne pratiques notamment:



• Les recommandations n°33 et 36 relatives à la mise en oeuvre et à l’inter operabilité des guichets uniques nationaux de commerce trans frontalier;

• La formule-cadre, un standard pour les documents commerciaux des Nations unies;



• UN/EDIFACT, un standard international pour les échanges électroniques.

A côté du Maroc, le Sénégal a été élu rapporteur pour l’Afrique Subsaharienne.