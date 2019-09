Lors de la signature de l'accord cadre entre l'ADII et Tijara 2020

Tijara 2020, association professionnelle regroupant les principaux acteurs de la distribution au Maroc, vient de signer, mardi 10 septembre, un accord-cadre avec la l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII). Les détails.

L’accord entre Tijara 2020 et l’ADII vise à encadrer la formation des membres de l’association dans le cadre du projet de dématérialisation et du programme d’Opérateur Économique Agréé, souligne Tijara 2020 dans un communiqué.



Ce statut vise à labelliser les entreprises présentant des garanties en matière de transparence, de solidité financière et de sécurité, en vue de leur offrir un package d'avantages dans leurs relations avec l'Administration douanière.

Pour rappel, TIJARA 2020 est devenu le 13 mars 2019 une fédération professionnelle sous la dénomination de Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation.

TIJARA 2020 regroupe des acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités (agroalimentaire, produits d’hygiène et d’entretien, télécommunications, minoterie), avec l’objectif d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics. Elle regroupe une trentaine d’entreprises, représentant 20.000 emplois et 15 milliards de dirhams de chiffre d’affaires annuel.