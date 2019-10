© Copyright : DR

IFC (International Finance Corporation), un membre du Groupe de la Banque mondiale, et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ont signé hier, mardi 8 octobre à Casablanca, un mémorandum d’entente. Les détails.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties mettront en place une plateforme de concertation qui permettra d’accompagner la dynamisation du secteur privé marocain, de plaider en faveur d’un meilleur cadre de concurrence, de soutenir les actions en faveur de l’employabilité des femmes en entreprises et de coopérer pour la préparation des prochaines rencontres annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiendront à Marrakech en 2021, souligne la CGEM dans un communiqué.



«Nous nous félicitons de la qualité de la coopération qui lie la CGEM à IFC», poursuit la même source, citant Nabila Freidji, vice-présidente de la CGEM en charge de l’international et des institutions internationales.

«Ce partenariat vient appuyer les visions et programmes de nos deux institutions en faveur du développement économique du Maroc et de son secteur privé, tels que définis, d’une part dans le cadre du partenariat stratégique 2019-2023 du groupe de la Banque mondiale pour le Maroc, et d’autre part par la feuille de route 2018-2021 de la CGEM, mettant le développement des entreprises de toutes tailles et la création d’emploi, pour les jeunes et des femmes notamment, au centre de ses priorités», a-t-elle ajouté.



«Ce partenariat permettra de renforcer la concertation entre la CGEM et le Groupe de la Banque mondiale au niveau national en faveur d’un secteur privé dynamique», a, pour sa part, affirmé Xavier Reille, directeur IFC pour la région du Maghreb. «Les rencontres annuelles du Fonds Monétaire International et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiendront à Marrakech en 2021 offrent également aux entreprises marocaines l’opportunité de mettre en exergue leur savoir-faire à une échelle mondiale», a-t-il poursuivi.