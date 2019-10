© Copyright : DR

La Bourse de Casablanca et la Caisse centrale de garantie (CCG) viennent de signer un protocole d’accord en faveur de l’accès des PME au marché des capitaux.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge de la rencontre organisée ce mardi 15 octobre sous le thème: «l’amélioration de la gouvernance des PME pour un meilleur accès au financement».

L’objectif prioritaire de ce protocole d’accord est de renforcer l’offre de financement ciblant les PME et de contribuer, par ailleurs, au développement du marché des capitaux, souligne un communiqué conjoint.

Ce protocole prévoit à ce titre d’améliorer l’accès des entreprises lauréates du programme Elite aux différents mécanismes de la CCG dans le cadre de sa nouvelle offre-produits.



Lancé par la Bourse de Casablanca en 2016, le programme Elite permet aux chefs d’entreprises de bénéficier de formations leur permettant de se familiariser avec les pratiques et les fondamentaux des opérations financières et d’un accompagnement dédié pour les mettre en relation avec l’écosystème pour un meilleur accès au financement, entre autres, via le marché des capitaux.