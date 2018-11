© Copyright : DR

Kiosque360. Les touristes italiens se déclarent satisfaits, voire très satisfaits, de leur expérience au Maroc. Le climat et le coût du voyage sont les principaux motifs qui favorisent le choix de la destination.

Le Maroc attire de plus en plus de touristes. Le royaume est la destination préférée des voyageurs internationaux, notamment des Européens qui, pour des raisons de proximité, affluent en grand nombre au Maroc, peut-on lire dans l'édition du 14 novembre du quotidien Aujourd'hui le Maroc.

L'Europe, qui constitue le principal marché émetteur du tourisme marocain, a vu son flux d'arrivées se consolider ces dernières années. Bien que la France et l'Espagne drainent environ la moitié des touristes étrangers sur le territoire national, certains marchés commencent à se démarquer.

Le royaume a ainsi accueilli, entre janvier et septembre 2018, environ 374.966 touristes italiens, en augmentation de 14%. Cette évolution, qui se fait sentir de plus en plus, couronne les efforts consentis par le département de tutelle pour la promotion du Maroc à l'échelle internationale en général et en Italie en particulier. Plusieurs actions ont été engagées dans ce sens afin de présenter aux touristes étrangers le produit Maroc et ses particularités touristiques et culturelles.

C'est dans ce sens qu'une fiche dédiée à ce marché a été élaborée, permettant d'examiner la tendance touristique des visiteurs italiens au Maroc et de comprendre leurs attentes. Il en ressort que 64% des touristes italiens déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur expérience au Maroc. Un taux qui émane des résultats cumulés en 2016 des enquêtes de «Suivi de la demande touristique», réalisées auprès des différentes catégories de touristes.

Les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc comme principale destination de voyage chez les Italiens sont le climat (65%) et le coût du voyage (30%). Toutefois, beaucoup reste à faire pour attirer davantage de touristes italiens vers le Maroc. Finalement, ces visiteurs n'ont représenté en moyenne que 4% des arrivées de touristes étrangers au Maroc en 2017. Ces arrivées, selon l'Observatoire du tourisme, sont très irrégulières en termes de saisonnalité. Deux pics ont été observés durant 2017, en décembre et juillet.