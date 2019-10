© Copyright : CDG Capital Bourse

Kiosque360. Le projet de loi de Finances 2020 tend à impulser une nouvelle dynamique à l’investissement et au soutien de l’entreprise.

«Le projet de loi de Finances 2020 affiche des perspectives globalement prometteuses». C’est en ces termes que les experts de CDG Capital entament leur analyse du prochain dispositif budgétaire du pays, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 28 octobre.

Une lecture détaillée a été faite pour l’ensemble des dispositions de ce projet de loi et a fait ressortir des lueurs d’optimisme quant au prochain exercice budgétaire. Le document met ainsi l’accent sur les principales nouveautés à engager, qui devront dynamiser le paysage économique du pays. Le premier axe mis en exergue dans le focus de CDG Capital est la priorisation de la dynamique de l’investissement privé pour l’accroissement du rythme de croissance et la création de l’emploi.

En effet, le projet de loi de Finances 2020 tend à impulser une nouvelle dynamique à l’investissement et le soutien de l’entreprise. «Outre l’accélération des stratégies sectorielles et des grands chantiers d’infrastructures, l’accent est particulièrement mis sur l’amélioration du climat des affaires, le soutien aux TPME, la facilitation de l’accès au financement et la promotion de l’emploi à travers un plan national de la promotion de l’emploi», peut-on lire de cette publication.

Une importance particulière est accordée à la stimulation de l’investissement privé. L’engagement étant de faciliter l’accès au financement aux Très petites et moyennes entreprises et aux jeunes porteurs de projets. La principale annonce faite concernant ce point est la création d’un compte d’affectation spéciale dédié à l’entrepreneuriat. Cet outil de financement, qui sera baptisé «Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat», portera sur un montant global de 6 milliards de dirhams sur trois années budgétaires, et ce à raison de deux milliards de dirhams par an.

L’exercice 2020 sera marqué par la poursuite de grandes réformes institutionnelles et structurelles. Citons, à cet effet, l’accélération de la régionalisation avancée, la déconcentration administrative, la réforme de l’administration publique et la mise en œuvre du programme de développement des provinces du Sud.