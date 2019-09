© Copyright : DR

Kiosque360. Les différents projets immobiliers développés dans ce nouveau quartier de la capitale économique se vendent comme des petits pains.

Alors qu’il est encore en plein chantier, le nouveau quartier d’affaires Casa-Anfa a déjà le vent en poupe. A en croire La Vie Eco, qui s’intéresse à ce sujet dans sa livraison en kiosque ce vendredi 27 septembre, les promoteurs qui y développent différents projets immobiliers n’ont aucune difficulté à écouler leurs produits. On apprend qu’à part les plateaux de bureau et la tour CFCA, dont la commercialisation semble suivre une bonne tendance, la composante immobilière résidentielle est aussi sur un trend acceptable. L’hebdomadaire avance même que le pari, incertain au départ, est en passe d’être gagné pour une bonne partie des promoteurs de Casa-Anfa, grâce notamment à un mix réussi entre le rapport qualité/prix et à l’offre en termes de design, d’architecture...

«Il est difficile de tracer une tendance ou d’établir des prévisions. Le rythme de vente reste aujourd’hui acceptable même s’il est en deçà de l’objectif escompté», explique Omar Berrada, DG adjoint de Yasmine Immobilier, cité par le journal. Pour sa part, Reda Halify, DG d’Al Akaria Développement, estime que, de façon globale, le délai de commercialisation est d’environ trois ans et les biens finissent toujours par trouver preneur.

La Vie Eco fait remarquer que certains promoteurs tels que TGCC, Asma Invest, Al Akaria Développement et Ouchtar Développement ont signé avec l’AUDA un partenariat selon lequel 60% du programme immobilier doit être commercialisé à un prix moyen de 17.500 DH/m2 pour une surface moyenne minimale de 80 m2. Aujourd’hui, le taux de commercialisation frôle les 65% pour certains promoteurs. Soulignons que les autres promoteurs tels que Yasmine Immobilier, ou encore la CGI, ont des prix au m2 situés à 23.000 ou 24.000 dirhams. Pour La Vie Eco, les clients ont montré et continuent de montrer un vif intérêt pour ce nouveau quartier.