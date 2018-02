© Copyright : DR

La première édition du "Franchise and Retail Forum" (FRF), qui se tiendra en avril prochain à Casablanca, servira de pont entre l'industrie et le commerce en réseau, ont indiqué mardi 20 février les organisateurs de cet événement.

Ce forum permettra aux différents intervenants de mieux appréhender le secteur, ont souligné les organisateurs, mardi à Casablanca. C'était lors d'une conférence de presse visant à présenter cet événement initié par la Fédération marocaine de la franchise et par le cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la franchise Id value, sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique.

Le FRF entend s'ériger en un rendez-vous annuel qui soulèvera les problématiques du secteur et proposera de véritables pistes de réflexion sur les chemins de développement à emprunter, ont-ils ajouté.

La chargée du pilotage du FRF, Amina Boussaoui, a expliqué que le forum ambitionne de "construire un pont entre l'industrie et le commerce en réseau afin de créer de la valeur ajoutée et de mettre en avant la dynamique d'industrialisation que connaît le Maroc".

Le FRF permettra aux industriels marocains de valoriser leurs offres à travers la création de nouveaux marchés cibles et, in fine, de participer à la création d'emploi et au développement de l'offre exportable, a-t-elle fait observer.

Les résultats d'une étude sectorielle d'ampleur seront dévoilés durant le FRF, en vue de montrer les opportunités qu'offre le secteur ainsi que les dysfonctionnements auxquels il faut remédier, a-t-elle poursuivi, soulignant qu'"à la lumière de ces résultats nous aimerions établir une feuille de route qui impliquera les partenaires publics et privés".

Plus de 400 participants, nationaux et étrangers, sont attendus lors de cette édition, qui se tiendra sous le thème "Construire un pont entre l’industrie et le commerce pour plus de création de valeur".

Selon les organisateurs, l’objectif principal du forum est d’enrichir le débat autour de la thématique de la franchise industrielle et commerciale et de mettre en relation franchiseurs, franchisés et investisseurs.