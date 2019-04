© Copyright : DR

Pionnière du mouvement Smart City à l’échelle continentale, la ville de Casablanca s’apprête à accueillir la 4ème édition du forum «Smart City Expo Casablanca» et ce les 17 et 18 avril 2019. L’événement est placé cette année sous le thème: «L’intelligence artificielle au service des citoyens».

Le choix de la thématique de cette quatrième édition n’est pas anodin. L’objectif est de mieux comprendre en quoi l’innovation et les nouvelles technologies peuvent se mettre au service des citoyens de Casablanca.

Le comité d’organisation du Smart City Expo Casablanca, pour la première fois exclusivement marocain, réunit cette année le Conseil de la Ville de Casablanca, le ministère de l’Intérieur, l’Université Hassan II, l’Université Mohammed VI Polytechnique ainsi que l'incubateur de start-up casablancais LaFactory.

Devenu un hub continental de la ville intelligente et inclusive, avec plus de 20.000 participants, 255 intervenants et plus de 408 délégations internationales, Smart City Expo Casablanca a su, au fil des éditions passées, appuyer sa qualité de rendez-vous incontournable sur les calendriers des différents acteurs du mouvement Smart City à l’échelle internationale.

Au menu de l’édition 2019 du Forum Smart City Casa Expo, figurent, entre autres, des interventions scientifiques de haut niveau et des projections grand public de films en 3D sur la Place des Nations Unies.

Après Dubaï, Jakarta et Shanghai lors des précédentes éditions, c’est Bangkok qui sera, cette année, la cité invitée d’honneur, annonce un communiqué du comité d'organisation.

Pour les organisateurs de cette manifestation, le choix de Bangkok, ville d'innovations et technologiquement avancée face à ses nombreux défis urbains, pourra enrichir les échanges d’expériences entre les responsables de la capitale thaïlandaise et de la métropole économique du royaume, tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes liés aux transports et la mobilité urbaine.

La capitale de la Thaïlande s’est en effet considérablement développée, réussissant "à faire face à d’importants défis d’ordre environnemental et démographique", selon le communiqué du comité d'organisation. Sa "position géographique stratégique, de solides infrastructures et une jeunesse consciente des enjeux du nouveau millénaire constituent, entre autres, les atouts de cette ville qui a initié un plan de développement 2013-2032", poursuit le communiqué, qui indique que Bangkok a désormais "l’ambition de se transformer en une ville durable et agréable à vivre pour ses habitants".

La tenue de l’édition 2019 du forum à Casablanca intervient dans un contexte marqué par le lancement de «Casa Smart City», une application mobile disponible sur iOS et Androïd.

Objectif: faciliter le networking, avoir accès à une batterie d’informations, une carte de visite numérique, des programmes et des alertes personnalisées, etc.

Imaginer intelligemment le Casablanca du futur n'a jamais été autant à portée, avec cet évènement.