© Copyright : DR

Kiosque360. 9.160 nouvelles entreprises ont été créées durant les trois premiers mois de l’année. La région de Casablanca-Settat domine le top 5 avec 2.118 nouvelles entreprises créées.

9.160: c’est le nombre total d’entreprises créées au premier trimestre 2018, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 29 mai. Un chiffre en hausse comparativement à la même période de l’année dernière, où l’on avait totalisé 8.548 entreprises nouvelles créées.

Dans les détails, on note que plus de la moitié des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SRLAU) qui opèrent dans le commerce (42%). Le BTP et les activités immobilières sont concernés à hauteur de 18,09% et les services divers ferment la marche du top 3 avec 15,67%.

Le journal poursuit en ajoutant que 8,08% des créations touchent au transport, tandis que 6,92% concernent les branches industrielles. Pour sa part, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a réussi à attirer 6,3% de ces nouvelles créations.

Le quotidien précise que Casablanca-Settat domine le classement de régions ayant concentré le plus grand nombre de nouvelles entreprises au cours des trois premiers mois de cette année, avec notamment 2.118 nouvelles entreprises créées. La région Tanger-Tetouan-Al Hoceima se place en deuxième position avec 1.767 nouvelles entités créées, contre 1.145 pour Rabat-Salé-Kénitra. De son côté, la région de Marrakech-Safi a pu attirer 827 nouveaux entrepreneurs, alors que l’Oriental en enregistre à peine 791. Souss-Massa a, de son côté, pu accueilli 531 nouvelles entités créées, contre 432 pour Laâyoune-Sakia El Hamra.

Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que, sur les 9.160 entreprises créées au premier trimestre 2018, 4.814 sont des entreprises morales et 4.346 sont des personnes physiques. Par ailleurs, les radiations d’entreprises ont également été importantes sur cette période, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Ainsi, à fin mars, 1.462 entreprises ont été radiées (62 en janvier, 448 en février et 400 en mars). Il est à noter que 35,8% de ces radiations concernent la région Casablanca-Settat.