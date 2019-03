© Copyright : DR

Kiosque360. Les aménagements sous l’ouvrage sont en phase d’achèvement, et les derniers travaux de goudronnage se terminent aujourd’hui. Le pont permettra de fluidifier la circulation au niveau de ce carrefour.

Plus que quelques jours pour l’ouverture du premier pont à haubans de Casablanca. Dans son édition du 26 mars, L’Economiste rapporte que Seprob, l’entreprise qui a mené les travaux, «opère actuellement les dernières retouches avant la livraison de ce méga-projet».

Le journal assure que le pont a été finalisé en début d’année. Mais c’est «l’aménagement des intersections et des giratoires en dessous de l’ouvrage d’art (niveau 0) qui aura nécessité quelques semaines de travaux supplémentaires». Ce niveau 0 (sous le pont) comprend deux giratoires Nord et Sud, des bretelles longeant la RN11 et des branches vers les boulevards de Fès, d’Abou Bakr El Kadiri, de Panoramique et des Préfectures. Aujourd’hui, il reste les dernières opérations de goudronnage. Le quotidien soutient même que le pont sera «livré d’ici la fin de semaine au plus tard». Il fait également savoir que le tunnel d’accès au parking de Marjane a également été finalisé. Il facilitera l’accès aux automobilistes venant du centre-ville.

L’ouverture de ce pont permettra, ajoute L’Economiste, le désengorgement de la circulation dans l’un des points noirs de la capitale économique. Au niveau de ce carrefour, transitent près de 100.000 véhicules par jour.

Ceci dit, le journal rappelle que l’ouvrage a nécessité 4 années de travaux. Il complètera le réseau de routes et de ponts sur cet axe. De quoi améliorer la fluidité du trafic au niveau de l’entrée Sud de la ville. Seul bémol, le démarrage des travaux de la trémie au niveau du carrefour Gandhi/boulevard Les Facultés, qui risque de dégrader la circulation sur la trajectoire du pont en allant vers le centre-ville pendant au moins 14 mois avant sa livraison. Sa mise en service est prévue pour mars 2020.