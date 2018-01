© Copyright : DR

Kiosque360. Selon une étude récemment publiée, Casablanca pourrait réduire de 4,3% son taux de chômage dans les quinze prochaines années, grâce aux paiements électroniques.

Dans sa livraison de ce 16 janvier, Aujourd’hui Le Maroc affirme que le paiement numérique pourrait rapporter gros à une ville comme Casablanca. Le quotidien, qui se base sur les résultats d’une étude menée par Visa et dont les résultats ont été récemment dévoilés, explique que ce mode de paiement pourrait réduire de 4,3% le taux de chômage à Casablanca d’ici 2032. Pour les auteurs de ladite étude, les impacts possibles des paiements numériques sur les indicateurs économiques de la ville de Casablanca, au cours des 15 prochaines années, ne sont pas négligeables.

Car, non seulement ils réduiraient de 4,3% le taux de chômage, mais contribueraient également à une croissance du PIB à raison de 11,5 points de base. Et ce n’est pas tout. Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que les paiements électroniques, effectués par cartes ou via paiements mobiles, pourraient rapporter annuellement près de 900 millions de dollars, soit 8,41 milliards de dirhams, à l'économie de Casablanca.

Le journal poursuit en ajoutant que ce mode de paiement a aussi un impact positif sur la transparence fiscale. Ainsi, l’Etat marocain pourrait économiser jusqu’à 300 millions de dollars grâce à une augmentation sensible des recettes fiscales, sous l’effet d’une meilleure traçabilité des transactions commerciales opérées et grâce à la baisse des coûts liés à la justice pénale…

Aussi, grâce à la rapidité de ce moyen de paiement, les consommateurs pourraient économiser jusqu’à 30 millions de dollars, estiment les auteurs de l’étude, ajoutant que les entreprises pourraient drainer jusqu'à 600 millions de dollars grâce aux économies en temps et au traitement rapide des paiements entrants et sortants.

Pour rappel, cette étude intitulée «Villes sans cash: Comprendre tous les avantages du paiement numérique» a porté sur 100 différentes villes de par le monde, avec l’objectif de quantifier les avantages et les coûts potentiels qui résulteraient d'une augmentation significative de l'utilisation des paiements numériques.