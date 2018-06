© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le processus de désignation d'un nouvel exploitant, en remplacement de M'dina Bus, est enclenché.

Les autorités de la ville de Casablanca préparent la relève, le contrat liant l’Etablissement de coopération intercommunal (El BAIDA) arrivant à échéance en 2019. La Société de développement local (SDL) Casablanca Transport vient de publier l’appel d’offres relatif à l’exploitation du réseau de bus dans le Grand Casablanca. Une fois sélectionné et choisi, le nouveau délégataire devra assurer ce service dans 18 communes relevant des préfectures de Casablanca, Mohammedia et des provinces de Nouaceur et Médiouna.

Le processus d’attribution du contrat d’exploitation se fera en deux étapes: une première phase de pré-sélection des opérateurs et/ou des groupements d’opérateurs, qui répondent aux critères du règlement de pré-sélection, avant d’inviter ceux d’entre eux qui seront admis à participer à la deuxième phase de dialogue compétitif. Les opérateurs concernés ont jusqu’au vendredi 11 juillet pour soumettre leurs demandes à Casa Transport.