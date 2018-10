© Copyright : DR

Kiosque360. Les nouveaux entrants bousculent le marché. Aujourd'hui, certains opérateurs ont entamé des remises en question profondes. Détails.

La concurrence sévit dans l’hôtellerie 5 étoiles dans la métropole. C’est ce que nous apprend L’Economiste dans son édition de ce mercredi 31 octobre. Selon le journal, l’arrivée de l’enseigne Four Seasons et de «Le Casablanca Hotel» a rebattu les cartes dans le secteur, et pris de court les opérateurs installés depuis des années. En effet, plusieurs responsables du secteur affirment qu’en dépit de ses tarifs élevés, l’enseigne Four Seasons « fait mal à la concurrence.

D’ailleurs, les opérateurs redoutent fortement deux nouvelles ouvertures prochaines dans la capitale économique. Il s’agit du Royal Mansour (en reconstruction) et du Rivoli (en rénovation) dont le groupe espagnol Barcelo assurera la gestion.

L’Economiste souligne que chaque ouverture est une grande menace commerciale pour les opérateurs. Mais, pas seulement commercial, vu que la concurrence réussit souvent à débaucher certains de leurs talents. «Les départs massifs vers la concurrence entraîne une rupture au niveau de la chaîne de service difficile à remonter à court terme», écrit le journal.

Pour résister, les hôtels mettent toutes les chances de leur côté. Ainsi, l’e-réputation devient un enjeu de compétitivité. Le quotidien précise d’ailleurs que les enseignes surveillent leur réputation en ligne comme de l’huile sur le feu.