Kiosque360. Pour la réalisation des lignes 3 et 4 du Tramway de Casablanca, une enveloppe de 8 milliards de dirhams sera nécessaire. Le détail du tracé définitif sera voté aujourd'hui.

L’avenir du tracé définitif des lignes 3 et 4 du tramway et des 2 prochaines lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) se joue aujourd’hui. Dans son édition du 7 février, L’Economiste rapporte que le Conseil de la ville se prononcera sur ce chantier "stratégique de Casablanca qui nécessitera un investissement de 8 milliards de dirhams".

Après étude, il s'avère que la ligne 3, qui totalise une longueur linéaire de 12,5 km, reliera le centre de maintenance d’El Hantate (arrondissement Sidi Othmane) à la gare Casa Port. Elle comportera 20 stations. Le quotidien souligne qu’elle desservira un tissus urbain assez varié avec de denses espaces d’habitations, des zones d’activités économiques et commerciales, et la gare ferroviaire. D’où la nécessité de restructurer le paysage urbain et de favoriser des modes doux de circulation (vélo). Ce choix a été favorisé par la bonne correspondance avec la ligne 1.

La ligne 4 bénéficie d’une superficie de près de 14 km et 23 stations. Elle reliera la mosquée Hassan II à la Zone Industrielle de Moulay Rachid, en passant, notamment, par les boulevards Moulay Youssef, Rachidi, Mers Sultan, Rahal Al Meskini. Ce tracé a été favorisé par «la cohérence avec le plan de circulation adopté récemment, avec la création d’une boucle autour de l’hyper-centre, la correspondance avec la ligne 1 de tram, l’opportunité de création d’un alignement végétal au niveau du Bd El Meskini et sa connexion avec des places présentant un potentiel de requalification (places de la Libération et de la Fraternité, parc de la Ligue arabe)».

Pour ce qui est des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), L’Economiste relève que l’étude relative aux lignes sur le boulevard Al Qods et la route Moulay Touhami est en cours. Elle en est au stade du choix du matériel roulant et de l’estimation de la demande à l’horizon 2035. La ligne L5 sera longue de 12 km et comportera a priori 20 stations. Elle traversera les arrondissements de Hay Hassani, Ain Chock, Ben M’sick et Sbata. La ligne L6 desservira, pour sa part, les deux arrondissements de Hay Hassani et Dar Bouazza, pour connecter la nouvelle ville d’Errahma au centre-ville et à l’Est de la métropole. Cette ligne se développe sur un linéaire d’environ 11 km et comportera 18 stations.