Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, Industrie du Maroc organise à Casablanca, les lundi 29 et mardi 30 avril 2019, la 3e édition des Industry Meeting Days. Un thème a été retenu cette année: «l’innovation industrielle et la formation au service de la création de l’emploi dans les régions».

Avec plus de 2000 participants et des intervenants de haut niveau prévus, il s'agit là de plus grande rencontre d’affaires annuelle pour l’industrie marocaine, qui sera de retour pour une troisième édition ces lundi 29 et mardi 30 avril à Casablanca.

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI et sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique, cette manifestation a pour ambition de réunir une panoplie d’experts, d’industriels et de grands décideurs autour d’une plate-forme de débats et de réflexion sur les défis économiques et industriels du royaume.

Des invités de renom feront le déplacement spécialement pour cet événement, à l'instar de Rosalia Arteaga, ancienne Présidente de l’Equateur, précise un communiqué émis par les organisateurs de cet évènement.

Le choix de la thématique de cette édition s’est porté vers «l’innovation industrielle et la formation au service de la création de l’emploi dans les régions».

Ce choix a pour objectif de faire de cette formation un «catalyseur de la création d'emploi mais aussi d'ériger l'innovation industrielle qui permettra aux régions d'accueillir des acrivités productives, créatrices d'emplois et de richesses», indique ce même communiqué.

Comme le veut ce qui devient peu à peu une coutume, indique ce même communiqué, pour chaque édition d’Industry Meeting Days, le magazine Industrie du Maroc réservera des surprises, des nouveautés et lancera la cérémonie des Industry meeting awards 2019, qui ont pour but de récompenser l’excellence et l’innovation industrielle.

Cette cérémonie exceptionnelle entend célébrer les hommes, les femmes et les organisations qui se démarquent dans leur domaine. Industriels, porteurs de projets innovants, chefs d'entreprise, startups... recevront ainsi des trophées pour récompenser l'excellence industrielle.

Ces trophés ont aussi pour objéctif de donner une plus grande visibilité aux entrepreneurs qui font bouger l’industrie au Maroc, en mettant en valeur leurs réalisations et les facteurs clés de leur succès.

Les Industry awards 2019, ce sont 7 catégories de trophées:

- “PMI award”: ce prix est destiné à récompenser la meilleure Petite et Moyenne Industrie en reconnaissance de sa contribution au développement industriel, la réussite de son projet et de son impact socio-économique.

- “Startup award”: ce prix est destiné à récompenser la meilleure Start-up en reconnaissance de la qualité et de la réussite de son projet et de son impact socio-économique.

- “Innovation-R&D Award”: ce prix est destiné à récompenser une innovation industrielle majeure en reconnaissance de son aspect innovant, son potentiel industriel ainsi que son impact socio-économique.

- “Investment award”: ce prix est destiné à récompenser le meilleur investissement industriel en reconnaissance de la qualité et de la réussite du projet et de son impact socio-économique.

- “Entrepreneur award”: ce prix est destiné à récompenser un entrepreneur(e) en reconnaissance de la réussite de son projet et de son impact socio-économique.

- “Technology transfer award”: ce prix est destiné à récompenser le transfert de savoir-faire, de technologies et de procèdes de fabrication.

- "Brand award": ce prix est destiné à récompenser une marque pour sa notoriété et son impact socio-économique dans le paysage marocain.

Selon le communiqué des organisateurs des Industry Meeting Days, les Industry awards 2019 seront présidées par un jury composé d'hommes et de femmes ayant une expérience considérable dans leur domaine d'activité. Avec des profils variés, les jurés sont des industriels chevronnés, des présidents d’association et de fédération ou des experts en stratégie d’entreprise.

Ceux-ci évalueront la qualité des informations fournies sur l’entité, ses aspects innovants, les facteurs clés de réussite mis en œuvre, mais aussi les résultats déjà réalisés ainsi que l’emploi et le développement des compétences.