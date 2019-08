© Copyright : DR

Dans la matinée du lundi 12 août 2019, deux importantes fuites sous-terraines et non apparentes au niveau de deux conduites d’alimentation en eau potable se sont déclenchées au niveau du centre-ville de Casablanca. Voici les explications de Lydec.

L’incident est survenu au niveau du boulevard Mohammed V, de la rue Omar Riffi et d’une partie de l’ancienne médina, donnant lieu à une baisse de pression allant jusqu’à un manque d’eau. «Lydec a immédiatement mobilisé ses équipes sur le terrain pour détecter l’emplacement de ces fuites et procéder aux travaux de réparation», souligne le gestionnaire délégué des services d’eau et d’électricité dans un communiqué.

Une fois sur place, poursuit la même source, les équipes de Lydec ont ouvert les bouches d’incendie pour permettre aux clients impactés de subvenir à leurs besoins urgents en eau, en attendant d’identifier l’emplacement des ces deux fuites et de les réparer.

Les fuites d’eau ont été détectées au niveau de la rue Omar Riffi et angle bd. Fatwaki et rue Korrigan sur des conduites importantes de diamètre de 300 millimètres. Ces deux fuites ont immédiatement été réparées, le lundi 12 août, grâce à l’intervention soutenue des équipes de Lydec sur le terrain, qui ont pu rétablir l’alimentation en eau potable des zones et rues impactées comme Benjdia et une partie de l’ancienne-Médina, est-il ajouté.

Dans son communiqué, Lydec présente ses excuses aux clients concernés par la gêne occasionnée et les assure de sa mobilisation permanente.