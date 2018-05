© Copyright : DR

Kiosque 360. Le tronçon autoroutier Casa-Berrechid va enfin subir un élargissement. Des travaux très complexes, qui débuteront à la rentrée prochaine. Les détails.

Les travaux préparatifs vont bon train pour le chantier d'élargissement du tronçon autoroutier Casa-Berrechid, qui deviendra une 2x3 voies sur une longueur totale de 60 kilomètres. Selon des sources à la Société des Autoroutes du Maroc, le chantier devrait démarrer au mois de septembre 2018. Le choix du timing n'est pas anodin.



Le tronçon Casa-Berrechid est l'un des axes les plus denses du réseau des autoroutes car il constitue la principale entrée de Casablanca par le Sud. En plus de desservir l'aéroport Mohammed V, cette autoroute dessert aussi la périphérie sud avec Bouskoura, Ouled Salah et Nouaceur, qui connaissent depuis quelques années une explosion en termes de résidentiel et d'activités tertiaires, précise Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 21 mai.



Tout cela explique la densité du trafic sur cet axe, considéré comme un des chantiers les plus complexes qu'ADM aura eu à mener. Notamment parce qu'il devra rester opérationnel pendant les travaux. Voilà pourquoi le mois de septembre a été choisi, afin d'éviter la période estivale et ses pics d'activité. D'ailleurs, les entreprises qui auront la lourde tâche de mener ce chantier ne seront connues qu'au mois de juin, au terme de l'appel d'offres lancé en septembre 2017 et elles disposeront de deux mois, en l'occurrence juillet et août, pour mettre en place le chantier et donner le premier coup de pioche.



Combien de temps dureront les travaux? Il n'y pas d'estimation précise pour l'instant. Mais une chose est sûre, ADM souhaite les réaliser le plus rapidement possible.