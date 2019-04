© Copyright : DR

Un «cadeau» du premier mai qui ne va pas être du goût des Marocains. Les prix des carburants vont encore augmenter à partir de la première heure de ce mercredi, fête du travail. Les détails.

Dès les premières heures de ce mercredi 1er mai, les prix des carburants vont encore augmenter.

Selon nos sources, ces nouvelles hausses seront de l’ordre de 16 centimes pour le diesel et de 22 centimes pour le super sans plomb, sous-catégories comprises.

A l’heure où nous mettons en ligne, le diesel coûtait à Casablanca par exemple un peu plus que 9,45 dirhams et l’essence quelque 10.20 dirhams (prix chez Total et Afriquia).

Le consommateur marocain, avec ces nouvelles hausses, subira les aléas des fluctuations du marché des carburants à l’international.

Mardi 30 avril, le baril du Brent de la mer du Nord (livrable en juin) a atteint 72,68 dollars, soit plus 0,64 dollar par rapport à la journée précédente.